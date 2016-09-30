Для «Луцькводоканалу» підвищили вартість електроенергії: чи піднімуть тарифи на воду для населення

Для «Луцькводоканалу» підвищили вартість електроенергії: чи піднімуть тарифи на воду для населення
Вартість кіловату електроенергії на ринку для КП «Луцькводоканал» зросла до 10 грн.

Чи зростуть у зв’язку з цим тарифи на воду для населення Луцька найближчим часом, журналісти ВСН запитали у керівника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка.

За його словами, підприємства мають платити за воду по економічно-обгрунтованих тарифах, а от населення це не стосується.

Як пояснив Віктор Гуменюк, населення сплачує за водопостачання за пільговим тарифом і найближчим часом вартість послуг піднімати не збираються.

«Вартість електроенергії для «Луцькводоканалу» зростає щомісяця, але це ніяк не позначиться на тарифах для населення», - сказав він.

Раніше у коментарі ВСН Віктор Гуменюк обіцяв, що щонайменше до кінця року тарифи для лучан на водопостачання не зміняться.

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Теги: водопостачання, тарифи, Луцьк
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