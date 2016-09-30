Для «Луцькводоканалу» підвищили вартість електроенергії: чи піднімуть тарифи на воду для населення
Сьогодні, 20:35
Вартість кіловату електроенергії на ринку для КП «Луцькводоканал» зросла до 10 грн.
Чи зростуть у зв’язку з цим тарифи на воду для населення Луцька найближчим часом, журналісти ВСН запитали у керівника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка.
За його словами, підприємства мають платити за воду по економічно-обгрунтованих тарифах, а от населення це не стосується.
Як пояснив Віктор Гуменюк, населення сплачує за водопостачання за пільговим тарифом і найближчим часом вартість послуг піднімати не збираються.
«Вартість електроенергії для «Луцькводоканалу» зростає щомісяця, але це ніяк не позначиться на тарифах для населення», - сказав він.
Раніше у коментарі ВСН Віктор Гуменюк обіцяв, що щонайменше до кінця року тарифи для лучан на водопостачання не зміняться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чи зростуть у зв’язку з цим тарифи на воду для населення Луцька найближчим часом, журналісти ВСН запитали у керівника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка.
За його словами, підприємства мають платити за воду по економічно-обгрунтованих тарифах, а от населення це не стосується.
Як пояснив Віктор Гуменюк, населення сплачує за водопостачання за пільговим тарифом і найближчим часом вартість послуг піднімати не збираються.
«Вартість електроенергії для «Луцькводоканалу» зростає щомісяця, але це ніяк не позначиться на тарифах для населення», - сказав він.
Раніше у коментарі ВСН Віктор Гуменюк обіцяв, що щонайменше до кінця року тарифи для лучан на водопостачання не зміняться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для «Луцькводоканалу» підвищили вартість електроенергії: чи піднімуть тарифи на воду для населення
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00
СБУ затримала зрадника, який коригував ракетні удари по Одесі
Сьогодні, 19:18
Через спеку споживання електроенергії досягло максимуму
Сьогодні, 18:46