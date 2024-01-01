Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 16 липня: оприлюднено графіки

Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 16 липня: оприлюднено графіки
В Україні у вівторок, 16 липня, заходи обмеження споживання енергії діятимуть протягом доби. Вдень відключатимуть три черги.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

«З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги», – сказано в повідомленні.

Подивитися актуальні графіки відключення світла для вашої черги на 16 липня можна на сайті Волиньобленерго.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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