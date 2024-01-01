Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.



Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер східний, 5-10 м/с.Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

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