Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°, вдень 31-33°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.
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