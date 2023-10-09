СБУ затримала зрадника, який коригував ракетні удари по Одесі

СБУ затримала зрадника, який коригував ракетні удари по Одесі
СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетні удари по Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру.

Щоб виявити геолокації українських військ, фігурант на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти.

Отримані відомості він передавав своєму куратору з рф через анонімний чат у месенджері.

У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації рф.

Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували агента, а потім затримали його на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.

За даними слідства, фігурантом є 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських ТГ-каналах.

Через це чоловік потрапив «до уваги» фсб, яка у червні цього року дистанційно завербувала його.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Одеса, СБУ
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