Волинянин здобув дві «золоті» медалі на Кубку України з легкої атлетики

Волинянин здобув дві «золоті» медалі на Кубку України з легкої атлетики
На Кубку України з легкої атлетики волинський спортсмен Ерік Костриця здобув дві "золоті" медалі.

Атлет виборов першість на двох дистанція: бігу на 100 та 200 метрів, пише Суспільне.

Дистанцію у 100 м легкоатлет подолав за 10:43 секунд, а у 200 — за 21:37 секунд.

Змагання відбулися 13 липня у місті Львові. У них взяли участь чоловіки та жінки з різних регіонів України. Всього 214 легкоатлетів.

Що відомо про Еріка Кострицю

Як повідомили у Волинській обласній школі спортивної майстерності, лучанин – один з лідерів українського короткого спринту.

В червні 2023-го Ерік Костриця в складі збірної України переміг в естафеті 4*100 в другому дивізіоні Командного чемпіонату Європи. Торік лучанин виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022.

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Теги: волинянин спортсмен
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