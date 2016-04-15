Зеленський про мобілізацію: «Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом»

Зеленський про мобілізацію: «Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом»
Президент Володимир Зеленський розповів, як оцінює кампанію з мобілізації.

"Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом", - сказав він на пресконференції в Києві, передає кореспондент LB.ua.

При цьому Зеленський зазначив, що тренувальних майданчиків для новобранців недостатньо.

"Йде їхнє розширення, у тому числі - за кордоном. І це - один із предметів нашої домовленості з Польщею", - сказав президент.

Раніше Зеленський говорив, що запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, а влада - забезпечує військовослужбовців зброєю, одягом та сучасними технологіями.

19 червня, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Генеральний штаб ЗСУ задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до парламенту законопроєкт про демобілізацію.

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Теги: мобілізація, військові
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