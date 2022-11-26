Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України

Єнс Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України.



Про це він заявив в інтерв’ю у межах телемарафону “Єдині новини”, пише



Він підкреслив, що військовий блок буде підтримувати Україну: “ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем ППО”.



“Звісно F16 є дуже важливим у цьому контексті. Ми надамо більше наземних систем ППО і боєприпасів до тих засобів, що вже є. Це будуть і Patriot, і тактичні системи NASAMS, що надзвичайно важливо”, ‒ сказав він.



Однак Столтенберг підкреслив, що політика НАТО незмінна – Альянс “не буде брати участь у цьому конфлікті”.



“Ми не станемо частиною конфлікту", – зазначив Генсек.



За його словами, Альянс підтримує Україну в знищенні російських літаків, але не буде залучений до цього безпосередньо.



Кілька днів тому глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час російських атак по Україні.



Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами. Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.



Востаннє російська ракета залітала на територію Польщі 24 березня 2024, коли Росія цілилась в енергооб'єкти Львівщини. Одна ракета залетіла на територію Польщі і пробула там 39 секунд. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.



Навесні минулого року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.



29 грудня під час наймасштабнішого в 2023-му ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула там близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.



15 листопада 2022 під час обстрілу РФ України одна з ракет упала на території Пшеводув Люблінського воєводства. Тоді МЗС Польщі заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів. Пізніше в Польщі заявили, що ракета була українською.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОне підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України.Про це він заявив в інтерв’ю у межах телемарафону “Єдині новини”, пише LB.ua Він підкреслив, що військовий блок буде підтримувати Україну: “ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем ППО”.“Звісно F16 є дуже важливим у цьому контексті. Ми надамо більше наземних систем ППО і боєприпасів до тих засобів, що вже є. Це будуть і Patriot, і тактичні системи NASAMS, що надзвичайно важливо”, ‒ сказав він.Однак Столтенберг підкреслив, що політика НАТО незмінна – Альянс “не буде брати участь у цьому конфлікті”.“Ми не станемо частиною конфлікту", – зазначив Генсек.За його словами, Альянс підтримує Україну в знищенні російських літаків, але не буде залучений до цього безпосередньо.Кілька днів тому глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час російських атак по Україні.Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами. Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.Востаннє російська ракета залітала на територію Польщі 24 березня 2024, коли Росія цілилась в енергооб'єкти Львівщини. Одна ракета залетіла на територію Польщі і пробула там 39 секунд. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.Навесні минулого року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.29 грудня під час наймасштабнішого в 2023-му ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула там близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.15 листопада 2022 під час обстрілу РФ України одна з ракет упала на території Пшеводув Люблінського воєводства. Тоді МЗС Польщі заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів. Пізніше в Польщі заявили, що ракета була українською.

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