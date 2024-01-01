У лікарні Дніпра помер 22-річний Герой з Волині Олександр Гресь
Сьогодні, 16:36
У лікарні Дніпра помер Герой з Волині Олександр Гресь.
Про це повідомив Берестянський інформаційний портал.
"Страшна, жахлива війна забрала молоде, зовсім юне життя. Від отриманих травм в зоні бойових дій, перебуваючи в лікарні міста Дніпро 13.07.2024 помер Герой Гресь Олександр Володимирович, 06.12.2001 року народження, житель села Липне.
Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чим похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Берестянський інформаційний портал.
"Страшна, жахлива війна забрала молоде, зовсім юне життя. Від отриманих травм в зоні бойових дій, перебуваючи в лікарні міста Дніпро 13.07.2024 помер Герой Гресь Олександр Володимирович, 06.12.2001 року народження, житель села Липне.
Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чим похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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