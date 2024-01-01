У лікарні Дніпра помер 22-річний Герой з Волині Олександр Гресь

Олександр Гресь.



Про це



"Страшна, жахлива війна забрала молоде, зовсім юне життя. Від отриманих травм в зоні бойових дій, перебуваючи в лікарні міста Дніпро 13.07.2024 помер Герой Гресь Олександр Володимирович, 06.12.2001 року народження, житель села Липне.



Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чим похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні Дніпра помер Герой з ВолиніПро це повідомив Берестянський інформаційний портал."Страшна, жахлива війна забрала молоде, зовсім юне життя. Від отриманих травм в зоні бойових дій, перебуваючи в лікарні міста Дніпро 13.07.2024 помер Герой Гресь Олександр Володимирович, 06.12.2001 року народження, житель села Липне.Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чим похорону повідомлять згодом.

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