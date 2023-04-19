Волинь: про що говорили керівники ОВА на нараді з президентом

Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Разом із колегами з інших областей взяв участь голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Зокрема, йшлося про оперативну ситуацію в кожному регіоні, енергетику, фортифікації й безпеку.



Про це він



"Доповіли про основні напрямки діяльності ввірених нам територій, а також про підготовку до опалювального сезону та навчального року 2024-2025 років. Щодо Волині, то поінформував про роботи з оборони області та соціально-економічну ситуацію.



Озвучили й проблемні питання, з якими стикаємося у роботі. Відтак, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України занотувати рішення, необхідні для вирішення порушених питань. А для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах, дав завдання провести додаткові зустрічі із представниками Кабміну", - йдеться в повідомленні.



Також Президент розповів про проведені зустрічі із губернаторами американських штатів, які запевнили у готовності підтримувати нас та допомагати. Відповідно, отримали завдання налагодити співпрацю з представниками США на регіональному рівні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпровів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Разом із колегами з інших областей взяв участь голова Волинської ОВА. Зокрема, йшлося про оперативну ситуацію в кожному регіоні, енергетику, фортифікації й безпеку.Про це він повідомив у телеграм-каналі."Доповіли про основні напрямки діяльності ввірених нам територій, а також про підготовку до опалювального сезону та навчального року 2024-2025 років. Щодо Волині, то поінформував про роботи з оборони області та соціально-економічну ситуацію.Озвучили й проблемні питання, з якими стикаємося у роботі. Відтак, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України занотувати рішення, необхідні для вирішення порушених питань. А для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах, дав завдання провести додаткові зустрічі із представниками Кабміну", - йдеться в повідомленні.Також Президент розповів про проведені зустрічі із губернаторами американських штатів, які запевнили у готовності підтримувати нас та допомагати. Відповідно, отримали завдання налагодити співпрацю з представниками США на регіональному рівні.

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