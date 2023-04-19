Волинь: про що говорили керівники ОВА на нараді з президентом

Волинь: про що говорили керівники ОВА на нараді з президентом
Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Разом із колегами з інших областей взяв участь голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Зокрема, йшлося про оперативну ситуацію в кожному регіоні, енергетику, фортифікації й безпеку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Доповіли про основні напрямки діяльності ввірених нам територій, а також про підготовку до опалювального сезону та навчального року 2024-2025 років. Щодо Волині, то поінформував про роботи з оборони області та соціально-економічну ситуацію.

Озвучили й проблемні питання, з якими стикаємося у роботі. Відтак, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України занотувати рішення, необхідні для вирішення порушених питань. А для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах, дав завдання провести додаткові зустрічі із представниками Кабміну", - йдеться в повідомленні.
Волинь: про що говорили керівники ОВА на нараді з президентом

Також Президент розповів про проведені зустрічі із губернаторами американських штатів, які запевнили у готовності підтримувати нас та допомагати. Відповідно, отримали завдання налагодити співпрацю з представниками США на регіональному рівні.
Волинь: про що говорили керівники ОВА на нараді з президентом

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Теги: Зеленський, нарада, керівники ОВА
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