На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату





Про це повідомляє поліція Львівської області



Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.



На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.



Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на понеділок 15 липня невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місті Буськ на Львівщині.Про це повідомляє поліція Львівської областіПовідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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