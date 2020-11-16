На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату

На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату
В ніч на понеділок 15 липня невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місті Буськ на Львівщині.

Про це повідомляє поліція Львівської області

Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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Теги: Львівщина, граната, ТЦК
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