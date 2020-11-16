На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату
Сьогодні, 16:12
В ніч на понеділок 15 липня невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місті Буськ на Львівщині.
Про це повідомляє поліція Львівської області
Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.
На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.
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Про це повідомляє поліція Львівської області
Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.
На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.
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