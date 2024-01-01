На Волині під час купального сезону потонули вже 23 людини

На Волині під час купального сезону потонули вже 23 людини
За період купального сезону на Волині вода обірвала життя 23 людей, з них троє — діти. А з початку року на воді в області загинули 37 людей, з яких 4 — неповнолітні.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Тим часом, в Україні цьогоріч потонули 672 людини, з який 76 дітей.

Громадян закликають бути обережними біля води та обирати для купання лише пристосовані місця, де діють рятувальні пости та чергують рятувальники.

"Оцінюйте свої фізичні можливості, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте за дітьми. І не забувайте — вода не лише освіжає у спеку, але і забирає життя", — зазначають ДСНСники.

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Теги: ДСНС, Потонулі, Рятувальника, Безпека на воді
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