Волинянина оштрафували за продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога

Олександру Нифодюку за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав. За скоєне чоловіку призначили 340 тис. грн штрафу.



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У суді чоловік свою вину визнав. Відомо, що він уродженець смт Ратне, одружений, має трьох неповнолітніх дітей, раніше судимий не був.



Суддя Тетяна Пустовойт визнала Олександра Нифодюка винним за ч.1 ст.201-4 ККУ (контрабанда, вчинена у значному розмірі) й призначила 340 тис. грн штрафу. Цю суму обвинувачений зобов’язаний сплатити протягом п’яти місяців. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд виніс вирокза продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав. За скоєне чоловіку призначили 340 тис. грн штрафу.Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, упродовж січня-березня 2024 року Олександр Нифодюк організував схему з продажу транспортних засобів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Так, обвинувачений продав щонайменше сім автомобілів на загальну вартість 1 780 096 грн.У суді чоловік свою вину визнав. Відомо, що він уродженець смт Ратне, одружений, має трьох неповнолітніх дітей, раніше судимий не був.Суддявизналавинним за ч.1 ст.201-4 ККУ (контрабанда, вчинена у значному розмірі) й призначила 340 тис. грн штрафу. Цю суму обвинувачений зобов’язаний сплатити протягом п’яти місяців. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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