ГУР підтверджує, що російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав розвідці документи

удару РФ по "Охматдиту", але будь-яка інформація про ворога є цінною.



Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав представник ГУР Євгеній Єрін, передає кореспондент



"Я наразі не коментую цю подію, цю інформацію. Лише можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена щодо військових злочинців РФ, відповідає дійсності й має місце", - зазначив він.



Єрін додав, що будь-яка інформація про ворога є цінною. "Те, яким чином і коли вона буде застосована - це вже інше питання. Але цінність інформації про офіцерів і керівництво ворога - вона не підлягає сумніву", - зауважив представник ГУР.



Як повідомлялося, уранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.



У Києві було влучання по дитячій лікарні "Охматдит", де на той момент перебували 627 дітей. Унаслідок ворожої атаки вісім дітей в "Охматдиті" зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації "Охматдиту" під час атаки 8 липня.



СБУ встановила, що удару по "Охматдиту" російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.



11 липня "Інформаційний спротив" поінформував, що російський льотчик із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав українській воєнній розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони не коментує інформацію про передачу ГУР службових документів та фото своїх командирів одним із російських льотчиків після, але будь-яка інформація про ворога є цінною.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав представник ГУР, передає кореспондент Укрінформу "Я наразі не коментую цю подію, цю інформацію. Лише можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена щодо військових злочинців РФ, відповідає дійсності й має місце", - зазначив він.Єрін додав, що будь-яка інформація про ворога є цінною. "Те, яким чином і коли вона буде застосована - це вже інше питання. Але цінність інформації про офіцерів і керівництво ворога - вона не підлягає сумніву", - зауважив представник ГУР.Як повідомлялося, уранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.У Києві було влучання по дитячій лікарні "Охматдит", де на той момент перебували 627 дітей. Унаслідок ворожої атаки вісім дітей в "Охматдиті" зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації "Охматдиту" під час атаки 8 липня.СБУ встановила, що удару по "Охматдиту" російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.11 липня "Інформаційний спротив" поінформував, що російський льотчик із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит"та приватні фото командного складу.

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