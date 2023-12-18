Орбан презентував лідерам ЄС свій «мирний план» щодо війни росії проти України

Орбан презентував лідерам ЄС свій «мирний план» щодо війни росії проти України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав до лідерів Євросоюзу лист із власним «мирним планом» врегулювання війни росії проти України.

Про це в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet розповів політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, пише Громадське.

За його словами, спершу Віктор Орбан відвідав дві сторони війни — Україну та росію. Там угорський прем’єр-міністр переконався, що обидві країни «рішуче налаштовані воювати далі», тож офіційний Будапешт почав переговори з іншими ймовірними посередниками — Китаєм та Туреччиною.

Балаж Орбан вважає, що зараз європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Він також зазначив, що якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни, вона «повинна зараз розробити і втілити в життя зміну напрямку».

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини заявив, що «мирний план Орбана» уже лежить на столі кожного прем'єр-міністра лідерів ЄС, де вказані «реалістична оцінка ситуації, реалістичні цілі та належний графік».

«Ми переконані, що весь період головування нашої країни в ЄС повинен бути використаний для створення умов для мирних переговорів. Якщо ЄС не буде діяти зараз, він може не мати можливості діяти пізніше. У міжнародній політиці є кілька гравців, з якими варто вести переговори і заохочувати їх до спільних дій. Тож попереду ще багато подорожей і переговорів», — заявив Балаж Орбан.

«Миротворча місія» Орбана
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори».

Це була перша з 2010 року поїздка Орбана до України. Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з неанонсованим візитом до Москви. А втім, в Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.

Після візиту до України та рф Орбан вирушив до Китаю — давнього союзника росії, який не підтримує українську «формулу миру», а натомість просуває свою. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, чи передбачає це підтримку територіальної цілісності України.

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Теги: Орбан, мирний план
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