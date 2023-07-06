На кордоні із Білоруссю на Волині під час грози здетонували міни





Як розповіла в коментарі



Зі слів посадовиці, станом на ранок 15 липня на місці вибухів працюють військові. Скільки саме мін здетонували невідомо. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, лише допоміжні та ґрунтові, додала Ольга Черен.



Довідково: за даними обласного гідрометеоцентру, 14 липня на території Волині було оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру і грозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час грози 14 липня на кордоні із Білоруссю в межах Шацької громади на Волині здетонували мінні загородження.Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, ніхто не травмувався. Вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду, яка була неподалік кордону.Зі слів посадовиці, станом на ранок 15 липня на місці вибухів працюють військові. Скільки саме мін здетонували невідомо. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, лише допоміжні та ґрунтові, додалаза даними обласного гідрометеоцентру, 14 липня на території Волині було оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру і грозу.

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