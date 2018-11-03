Особливості розлучення українців у Польщі





Юридична допомога провідних спеціалістів зробить



Ключові правила та процедури

Першим етапом розірвання шлюбу для українських громадян у Польщі є подача заяви одним або двома членами подружжя до районного суду. Цьому передує підготовка переліку документів, перекладених на польську мову, включно з:



оригіналом або копією свідоцтва про шлюб;

копіями документів, котрі посвідчують особу;

довідками про місце проживання в Польщі;

додаткові папери (стосовно спільних дітей тощо).

Суд призначає декілька засідань. Під час них кожен член подружжя надає свої докази та вимоги розірвання шлюбу. Також, розглядається низка інших питань, як, наприклад, врегулювання опікунства та сплати аліментів. Консультація та супровід професійних спеціалістів маркетплейсу Consultant допоможе вам на всіх етапах судового розгляду.



Особливі вимоги для розлучення українців

Специфіка розірвання шлюбу в Польщі для українців має враховуватися перед і під час реалізації процедури.



Серед відмінностей є вимога надання завіреного апостилем свідоцтва про шлюб у разі, якщо його було укладено в Україні. Те ж саме стосується свідоцтва про народження дітей та інших документів.



Термін розірвання шлюбу зазвичай є ідентичним порядку проведення процедури для польських громадян. Але процес може значно затягнутися, якщо чоловік або жінка проживають в Україні. Це вимагає додати до основного переліку додаткові папери. Важливо подбати про переклад всіх документів на польську.



Для українців розлучення в Польщі має багато точок дотику із загальновживаною процедурою. Втім, порядок розірвання шлюбу все ж має свої особливості для українських громадян. Експерти маркетплейсу юридичних послуг Consultant нададуть відповіді на всі запитання, а супровід до та під час судових засідань забезпечить дотримання всіх встановлених вимог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розірвання шлюбу в Польщі для українців у багатьох питаннях і вимогах збігається з порядком розлучення польських громадян. Втім, низка особливостей усе ж супроводжує судовий процес.Юридична допомога провідних спеціалістів зробить розлучення в Польщі для українців менш обтяжливою процедурою, професійно супроводжуючи їх у реалізації поставленої мети.Першим етапом розірвання шлюбу для українських громадян у Польщі є подача заяви одним або двома членами подружжя до районного суду. Цьому передує підготовка переліку документів, перекладених на польську мову, включно з:Суд призначає декілька засідань. Під час них кожен член подружжя надає свої докази та вимоги розірвання шлюбу. Також, розглядається низка інших питань, як, наприклад, врегулювання опікунства та сплати аліментів. Консультація та супровід професійних спеціалістів маркетплейсу Consultant допоможе вам на всіх етапах судового розгляду.Специфіка розірвання шлюбу в Польщі для українців має враховуватися перед і під час реалізації процедури.Серед відмінностей є вимога надання завіреного апостилем свідоцтва про шлюб у разі, якщо його було укладено в Україні. Те ж саме стосується свідоцтва про народження дітей та інших документів.Термін розірвання шлюбу зазвичай є ідентичним порядку проведення процедури для польських громадян. Але процес може значно затягнутися, якщо чоловік або жінка проживають в Україні. Це вимагає додати до основного переліку додаткові папери. Важливо подбати про переклад всіх документів на польську.Для українців розлучення в Польщі має багато точок дотику із загальновживаною процедурою. Втім, порядок розірвання шлюбу все ж має свої особливості для українських громадян. Експерти маркетплейсу юридичних послуг Consultant нададуть відповіді на всі запитання, а супровід до та під час судових засідань забезпечить дотримання всіх встановлених вимог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію