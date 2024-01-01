На Волині мотоцикл зіткнувся з автомобілем





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 14 липня, на вулиці Богдана Хмельницького.



16-річний житель Горохівської громади, керуючи мотоциклом Geon X-line, під час обгону зіткнувся із автомобілем Volkswagen Sharan, під керуванням 38-річного жителя Мар’янівської громади.



Внаслідок ДТП мотоцикліст та 19-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохові мотоцикл зіткнувся з автомобілем: поліцейські з’ясовують обставини ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 14 липня, на вулиці Богдана Хмельницького.16-річний житель Горохівської громади, керуючи мотоциклом Geon X-line, під час обгону зіткнувся із автомобілем Volkswagen Sharan, під керуванням 38-річного жителя Мар’янівської громади.Внаслідок ДТП мотоцикліст та 19-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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