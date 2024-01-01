На Волині мотоцикл зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 12:27
У Горохові мотоцикл зіткнувся з автомобілем: поліцейські з’ясовують обставини ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 липня, на вулиці Богдана Хмельницького.
16-річний житель Горохівської громади, керуючи мотоциклом Geon X-line, під час обгону зіткнувся із автомобілем Volkswagen Sharan, під керуванням 38-річного жителя Мар’янівської громади.
Внаслідок ДТП мотоцикліст та 19-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 липня, на вулиці Богдана Хмельницького.
16-річний житель Горохівської громади, керуючи мотоциклом Geon X-line, під час обгону зіткнувся із автомобілем Volkswagen Sharan, під керуванням 38-річного жителя Мар’янівської громади.
Внаслідок ДТП мотоцикліст та 19-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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