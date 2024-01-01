Через «Ягодин» до покупця у Литву намагались вивезти оброблену деревину ясена

Через «Ягодин» до покупця у Литву намагались вивезти оброблену деревину ясена
Волинські митники упередили незаконний експорт пиломатеріалів ясена об'ємом понад 23 кубометри.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Постачальник із Черкащини намагався вивезти оброблену деревину до покупця в Литву через пункт пропуску "Ягодин". У комплекті товаросупровідних документів, як того вимагає законодавство, був поданий Сертифікат про походження лісоматеріалів. Однак за висновками фахівців кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного універсистету, випиляти дошки саме такого розміру із описаних у Сертифікаті колод - неможливо.
Через «Ягодин» до покупця у Литву намагались вивезти оброблену деревину ясена

Тобто, екпортер у митній декларації заявив недостовірні відомості щодо вантажу. Таке порушення, відповідно до ст. 483 Митного кодексу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх можливою конфіскацією або без неї. Вартість партії ясенових дощок оцінена у 235 тисяч гривень. Остаточні рішення щодо них невдовзі прийматиме суд.

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Теги: Волинська митниця, пиломатеріали
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