Жителя Київщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами

Рік обмеження волі - жителя Київщини на Волині судили за спробувиїхати у Польщу з підробленими документами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Київської області винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, замовив за 5000 доларів США не встановленій особі виготовлення підроблених документів: тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, розпорядження та наказу про службове відрядження за кордон, посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час і посвідчення службової особи органу місцевого самоврядування.31 березня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин».Перетнути кордон чоловікові не вдалося.Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації, призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.