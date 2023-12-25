Епіфаній нагородив волинянина Назара Романюка «Хрестом Свободи»
Сьогодні, 14:00
У понеділок, 15 липня, в день 1036-ліття Хрещення України-Руси й День української державності, у Києво-Печерській Лаврі відбулися святкові урочистості та богослужіння.
Про це пише видання Волинська служба новин.
Зазначають, що участь в заходах з цієї нагоди взяли Президент України Володимир Зеленський, керівництво Верховної Ради України, Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, духовенство, військове керівництво та військовослужбовці. З Волині урочистість відвідали єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук) та начальник відділу транспорту Волинської ОВА Назар Романюк.
У межах заходу Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній за волонтерську діяльність нагородив Назара Романюка медаллю «Хрест Свободи».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише видання Волинська служба новин.
Зазначають, що участь в заходах з цієї нагоди взяли Президент України Володимир Зеленський, керівництво Верховної Ради України, Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, духовенство, військове керівництво та військовослужбовці. З Волині урочистість відвідали єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук) та начальник відділу транспорту Волинської ОВА Назар Романюк.
У межах заходу Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній за волонтерську діяльність нагородив Назара Романюка медаллю «Хрест Свободи».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ГУР підтверджує, що російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав розвідці документи
Сьогодні, 14:40
Епіфаній нагородив волинянина Назара Романюка «Хрестом Свободи»
Сьогодні, 14:00
На кордоні із Білоруссю на Волині під час грози здетонували міни
Сьогодні, 13:28
Жителя Київщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 13:10