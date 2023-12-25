Епіфаній нагородив волинянина Назара Романюка «Хрестом Свободи»

Епіфаній нагородив волинянина Назара Романюка «Хрестом Свободи»
У понеділок, 15 липня, в день 1036-ліття Хрещення України-Руси й День української державності, у Києво-Печерській Лаврі відбулися святкові урочистості та богослужіння.

Про це пише видання Волинська служба новин.

Зазначають, що участь в заходах з цієї нагоди взяли Президент України Володимир Зеленський, керівництво Верховної Ради України, Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, духовенство, військове керівництво та військовослужбовці. З Волині урочистість відвідали єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук) та начальник відділу транспорту Волинської ОВА Назар Романюк.

У межах заходу Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній за волонтерську діяльність нагородив Назара Романюка медаллю «Хрест Свободи».
Епіфаній нагородив волинянина Назара Романюка «Хрестом Свободи»

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Теги: Епіфаній, Назар Романюк
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