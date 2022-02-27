На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи ГУ ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував.



Всього прибуло 43 людей з них 36 дорослих та 7 дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині співробітники ДСНС зустріли евакуаційний потяг з Донечини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи ГУ ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував.Всього прибуло 43 людей з них 36 дорослих та 7 дітей.

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