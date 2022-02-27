На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волині співробітники ДСНС зустріли евакуаційний потяг з Донечини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи ГУ ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував.

Всього прибуло 43 людей з них 36 дорослих та 7 дітей.
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, евакуаційний потяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» до покупця у Литву намагались вивезти оброблену деревину ясена
Сьогодні, 12:43
На Волині мотоцикл зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 12:27
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу
Сьогодні, 11:07
Сирський разом із начальником ВСП поїхав з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини
30 червень, 08:11
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
З Покровська відправився евакуаційний потяг на Волинь З Покровська відправився евакуаційний потяг на Волинь
02 травень, 23:12
Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг
27 лютий, 2022, 19:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителя Київщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 13:10
 0
Особливості розлучення українців у Польщі
Сьогодні, 13:06
 0
Через «Ягодин» до покупця у Литву намагались вивезти оброблену деревину ясена
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині мотоцикл зіткнувся з автомобілем
Сьогодні, 12:27
 0
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8