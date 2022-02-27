На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
На Волині співробітники ДСНС зустріли евакуаційний потяг з Донечини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи ГУ ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
Всього прибуло 43 людей з них 36 дорослих та 7 дітей.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи ГУ ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
Всього прибуло 43 людей з них 36 дорослих та 7 дітей.
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