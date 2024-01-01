Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу

Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу
Від початку повномаштабного вторгнення втрати росії складають орієнтовно 560 290 солдатів.

Про таке інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,

- танків ‒ 8214 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,

- артилерійських систем – 15324 (+62) од,

- РСЗВ – 1119 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 892 (+2) од,

- літаків – 361 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),

- крилаті ракети ‒ 2398 (+2),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,

- спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).

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Теги: Україна, росія, війна
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