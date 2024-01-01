Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу





Про таке інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,



- танків ‒ 8214 (+8) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,



- артилерійських систем – 15324 (+62) од,



- РСЗВ – 1119 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 892 (+2) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),



- крилаті ракети ‒ 2398 (+2),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,



- спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).

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