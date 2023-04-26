Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП





Про це йдеться на



Йдеться, що у суботу, близько 19-ї години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Захисників України. На місці події поліцейські з’ясували, що водій легкового автомобіля марки Range Rover не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Astra, який по-інерції наздогнав авто Volkswagen Passat.



Під час спілкування із винуватцем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат виявився позитивний, 2, 95 проміле.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Винуватель виявився нетверезим.Про це йдеться на сторінці управління патрульної поліції у Волинській області.Йдеться, що у суботу, близько 19-ї години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Захисників України. На місці події поліцейські з’ясували, що водій легкового автомобіля марки Range Rover не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Astra, який по-інерції наздогнав авто Volkswagen Passat.Під час спілкування із винуватцем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат виявився позитивний, 2, 95 проміле.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

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