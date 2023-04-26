Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Винуватель виявився нетверезим.

Про це йдеться на сторінці управління патрульної поліції у Волинській області.

Йдеться, що у суботу, близько 19-ї години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Захисників України. На місці події поліцейські з’ясували, що водій легкового автомобіля марки Range Rover не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Astra, який по-інерції наздогнав авто Volkswagen Passat.

Під час спілкування із винуватцем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат виявився позитивний, 2, 95 проміле.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Поліція, Патрульна поліція, ДТП, Аварія, П'яний водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час купального сезону потонули вже 23 людини
Сьогодні, 15:30
Волинянина оштрафували за продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога
Сьогодні, 15:09
Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 14:58
ГУР підтверджує, що російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав розвідці документи
Сьогодні, 14:40
Орбан презентував лідерам ЄС свій «мирний план» щодо війни росії проти України
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей
21 квітень, 09:41
У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик
26 квітень, 2023, 21:40
У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині
25 грудень, 2022, 14:47
Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
23 квітень, 2022, 22:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату
Сьогодні, 16:12
 0
Нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні: не вніс відпочинок на Мальдівах за 500 000 грн
Сьогодні, 15:32
 0
На Волині під час купального сезону потонули вже 23 людини
Сьогодні, 15:30
 0
Волинянина оштрафували за продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога
Сьогодні, 15:09
 0
Пошкодилися три авто: у Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 14:58
 0
Медіа
відео
1/8