Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів

удару по дитячій лікарні «Охматдит» передав українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.



Про це повідомляє «Інформаційний спротив», передає



Як зазначається, саме 22-а важка бомбардувальна авіадивізія (в/ч 06987, аеродром базування «Енгельс») постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.



Льотчик звернувся в чатбот Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Згідно з даними джерел «Інформаційного спротиву» в розвідці, військовий РФ написав, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. У зв'язку з цим він вирішив передати українській стороні згадані фото та документи.



Джерела «Інформаційного спротиву» заявляють, що навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість, адже там є, зокрема, документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Найбільшу ж цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.



У розпорядженні «Інформаційного спротиву» на сьогодні є приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї ВБАД у ресторані «Неаполь» (Енгельс, Саратовська область). На цих знімках – представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил РФ.



Нагадаємо, що вранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.



У Києві одне зі влучань відбулося по дитячій лікарні «Охматдит», де на той момент перебували 627 дітей. Унаслідок ворожої атаки восьмеро дітей в «Охматдиті» зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації «Охматдиту» під час атаки 8 липня.



СБУ встановила, що удару по «Охматдиту» російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський льотчик із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії післяпередав українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.Про це повідомляє «Інформаційний спротив», передає Укрінформ Як зазначається, саме 22-а важка бомбардувальна авіадивізія (в/ч 06987, аеродром базування «Енгельс») постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.Льотчик звернувся в чатбот Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Згідно з даними джерел «Інформаційного спротиву» в розвідці, військовий РФ написав, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. У зв'язку з цим він вирішив передати українській стороні згадані фото та документи.Джерела «Інформаційного спротиву» заявляють, що навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість, адже там є, зокрема, документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Найбільшу ж цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.У розпорядженні «Інформаційного спротиву» на сьогодні є приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковникана посаду начальника штабу 22-ї ВБАД у ресторані «Неаполь» (Енгельс, Саратовська область). На цих знімках – представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил РФ.Нагадаємо, що вранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.У Києві одне зі влучань відбулося по дитячій лікарні «Охматдит», де на той момент перебували 627 дітей. Унаслідок ворожої атаки восьмеро дітей в «Охматдиті» зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації «Охматдиту» під час атаки 8 липня.СБУ встановила, що удару по «Охматдиту» російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію