Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Футалою

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Футалою
У п’ятницю, 12 липня, об 11.00 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Футали Юрія Володимировича (24.11.1976 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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