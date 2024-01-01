Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Футалою

Футали Юрія Володимировича (24.11.1976 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 12 липня, об 11.00 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування(24.11.1976 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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