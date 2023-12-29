На Волині горіла суха трава

На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 11 липня, рятувальники ліквідували уже дві пожежі сухої трави.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Громадяни, схаменіться — вогонь від безпечного поводження ним, може швидко перекинутись на ліс чи торфяники, знищити будинки чи господарські споруди!" - закликають рятувальники.

Пожежі сухої трави сьогодні виникли: між с.Ласків та с.Вощатин Володимирського району на площі приблизно 0,8 га, поблизу с.Грудки в урочищі Бариньове Камінь-Каширського району на площі 0,1 га.
На Волині горіла суха трава

Пожежі ліквідовані рятувальниками підрозділів ДСНС Волині, поліція здійснює пошук громадян, винних у цих випадках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 15:47
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін
Сьогодні, 15:32
У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Сьогодні, 15:16
Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
Сьогодні, 14:50
За порушення військового обліку на Волині виписали 2 тисячі штрафів
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
На Волині чоловік підпалив свій автомобіль На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
17 червень, 11:45
На Волині горіли хлів та солома На Волині горіли хлів та солома
27 квітень, 12:39
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава
20 квітень, 10:37
На Волині горів житловий будинок та дві господарські споруди На Волині горів житловий будинок та дві господарські споруди
29 грудень, 2023, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 15:47
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін
Сьогодні, 15:32
 0
У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Сьогодні, 15:16
 0
Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
Сьогодні, 14:50
 0
За порушення військового обліку на Волині виписали 2 тисячі штрафів
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8