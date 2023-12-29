На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 15:47
Сьогодні, 11 липня, рятувальники ліквідували уже дві пожежі сухої трави.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Громадяни, схаменіться — вогонь від безпечного поводження ним, може швидко перекинутись на ліс чи торфяники, знищити будинки чи господарські споруди!" - закликають рятувальники.
Пожежі сухої трави сьогодні виникли: між с.Ласків та с.Вощатин Володимирського району на площі приблизно 0,8 га, поблизу с.Грудки в урочищі Бариньове Камінь-Каширського району на площі 0,1 га.
Пожежі ліквідовані рятувальниками підрозділів ДСНС Волині, поліція здійснює пошук громадян, винних у цих випадках.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Громадяни, схаменіться — вогонь від безпечного поводження ним, може швидко перекинутись на ліс чи торфяники, знищити будинки чи господарські споруди!" - закликають рятувальники.
Пожежі сухої трави сьогодні виникли: між с.Ласків та с.Вощатин Володимирського району на площі приблизно 0,8 га, поблизу с.Грудки в урочищі Бариньове Камінь-Каширського району на площі 0,1 га.
Пожежі ліквідовані рятувальниками підрозділів ДСНС Волині, поліція здійснює пошук громадян, винних у цих випадках.
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