У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Сьогодні, 15:16
Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.
За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.
Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.
За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.
Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.
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