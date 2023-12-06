У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих





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Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.



За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.



Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.



Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.

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