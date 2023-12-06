У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих

У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.

За інформацією від поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру у нього врізався автобус.

Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.

Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.

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Теги: Молдова, ДТП, автобус
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