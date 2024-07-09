На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін

Віктор Сілін.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Сілін Віктор Миколайович, 01.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.



Молодший сержант Сілін Віктор Миколайович загинув 09.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дружба Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Сілін Віктор Миколайович, 01.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.Молодший сержант Сілін Віктор Миколайович загинув 09.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дружба Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію