На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін

На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін
На війні загинув лучанин Віктор Сілін.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Сілін Віктор Миколайович, 01.06.1981 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.

Молодший сержант Сілін Віктор Миколайович загинув 09.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дружба Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 15:47
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін
Сьогодні, 15:32
У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Сьогодні, 15:16
Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
Сьогодні, 14:50
За порушення військового обліку на Волині виписали 2 тисячі штрафів
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Василь Гурик «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Василь Гурик
Сьогодні, 09:50
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Василь Гурик
10 липень, 12:04
Під час служби у лавах ЗСУ перестало битися серце воїна з Волині Анатолія Каплонюка Під час служби у лавах ЗСУ перестало битися серце воїна з Волині Анатолія Каплонюка
09 липень, 14:15
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Ройко На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Ройко
07 липень, 08:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 15:47
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віктор Сілін
Сьогодні, 15:32
 0
У Молдові автобус Кишинів-Київ врізався у легковик: двоє загиблих
Сьогодні, 15:16
 0
Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
Сьогодні, 14:50
 0
За порушення військового обліку на Волині виписали 2 тисячі штрафів
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8