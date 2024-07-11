Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла

Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, пише LB.ua.

"Вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", – зазначив Руслан Слободян.

За його словами, наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Слободня зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", – повідомив він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетичній системі двадцятих числах липня.

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Теги: Росія, Україна, війна, світло
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