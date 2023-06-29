Тернопільські поліцейські затримали кілера, який хотів втекти через Тису

Поліцейські оперативники із Тернопільщини, підозрюваного у замаху на бізнесмена.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району.Постраждалий автомобілем заїхав на територію власного будинку і в цей момент невідомий здійснив постріли із зброї по авто, внаслідок чого він отримав три вогнепальних поранення. Медикам вдалося врятувати життя чоловіка.Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що зловмисник отримав замовлення на вбивство жителя Тернополя. За це кілер мав отримати 25 тисяч доларів. Майже чотири місяці він стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.Увечері 19 квітня виконавець злочину підстеріг підприємця біля його будинку та чотири рази вистрелив з пістолета у його авто. Після цього втік з місця злочину.У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські вийшли на слід підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину. Ним виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він планував незаконно перетнути через річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько 100 набоїв.