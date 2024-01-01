Ефесбешний «кур’єр» шпигував на Буковині

СБУ затримала агента фсб, який шпигував на Буковині під «прикриттям» кур’єрської доставки.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки та Національна поліція запобігли серіїпо критичній інфраструктурі Чернівецької області.У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.Діючи «під прикриттям» кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти.Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері.Служба безпеки зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він готував агентурний «звіт» до фсб.За даними слідства, поплічником агресора є місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.У поле зору окупантів він потрапив через свого знайомого з рф, який співпрацював з фсб.Також зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Під час таких ефірів зловмисник виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);◾ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.