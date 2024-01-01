Пастор-агент фсб завербував своїх синів, щоб шпигувати за ЗСУ на Тернопіллі

СБУ повідомила про підозру пастору-агенту фсб, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях.Резидентом (керівником) ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков. Влітку 2023 року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у росію, де почав працювати на фсб.Він залучив до роботи на рф двох своїх дорослих синів.Один із них - військовослужбовець однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував «звіт» для фсб.Встановлено, що батько коригувальників був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником фсб «під прикриттям».На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Оскільки зрадник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.Злочинні дії його синів кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.