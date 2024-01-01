ДБР затримало волинського прикордонника, який допоміг втекти Боголюбову

ДБР затримало волинського прикордонника, який допоміг втекти Боголюбову
ДБР повідомило про підозру Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника, який сприяв йому у перетині кордону за чужим паспортом.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» затримано.

Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.


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Теги: ДБР, злочин
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