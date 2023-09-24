На Волині від удару блискавки загорівся хлів
Сьогодні, 12:04
Учора, 8 липня, від удару блискавки на Волині загорівся хлів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці через влучання блискавки загорівся дерев'яний хлів у с. Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. Горіння, що охопило покрівлю й перекинулося на сіно, що зберігалося всередині, ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне і вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Тур.
Також о 17:38 два відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька вирушили за викликом в с. Струмівка Луцького району — горів приватний житловий будинок. О 18:10 вони ліквідували горіння, що виникло на горищі й поширилося на хатні речі.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Уранці через влучання блискавки загорівся дерев'яний хлів у с. Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. Горіння, що охопило покрівлю й перекинулося на сіно, що зберігалося всередині, ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне і вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Тур.
Також о 17:38 два відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька вирушили за викликом в с. Струмівка Луцького району — горів приватний житловий будинок. О 18:10 вони ліквідували горіння, що виникло на горищі й поширилося на хатні речі.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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