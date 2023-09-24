На Волині від удару блискавки загорівся хлів

На Волині від удару блискавки загорівся хлів
Учора, 8 липня, від удару блискавки на Волині загорівся хлів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Уранці через влучання блискавки загорівся дерев'яний хлів у с. Тур Заболоттівської громади на Ковельщині. Горіння, що охопило покрівлю й перекинулося на сіно, що зберігалося всередині, ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне і вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Тур.

Також о 17:38 два відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька вирушили за викликом в с. Струмівка Луцького району — горів приватний житловий будинок. О 18:10 вони ліквідували горіння, що виникло на горищі й поширилося на хатні речі.
На Волині від удару блискавки загорівся хлів

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
На Волині від удару блискавки загорівся хлів
На Волині від удару блискавки загорівся хлів

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Теги: Волинь, пожежа, хлів, блискавка
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