Із Волині передали донормобіль для «Охматдиту»

зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару, донормобіль.



Про це пише



Реанімобіль надали благодійники БФ «Шведський центр допомоги».



Вже вранці 9 липня небайдужі зможуть здати потрібну кров постраждалим.



«Важкий день сьогодні для мене, та напевно і для всієї України. Події, які сталися у Києві, напевно, торкнулися кожного. Але емоції у сторону і вже сьогодні ми відправляємо донормобіль на Київ. Нехай служить!», - сказав директор БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.



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