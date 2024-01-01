Із Волині передали донормобіль для «Охматдиту»
Сьогодні, 11:08
Волиняни передали київській дитячій лікарні «Охматдит», яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару, донормобіль.
Про це пише ВСН.
Реанімобіль надали благодійники БФ «Шведський центр допомоги».
Вже вранці 9 липня небайдужі зможуть здати потрібну кров постраждалим.
«Важкий день сьогодні для мене, та напевно і для всієї України. Події, які сталися у Києві, напевно, торкнулися кожного. Але емоції у сторону і вже сьогодні ми відправляємо донормобіль на Київ. Нехай служить!», - сказав директор БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.
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Про це пише ВСН.
Реанімобіль надали благодійники БФ «Шведський центр допомоги».
Вже вранці 9 липня небайдужі зможуть здати потрібну кров постраждалим.
«Важкий день сьогодні для мене, та напевно і для всієї України. Події, які сталися у Києві, напевно, торкнулися кожного. Але емоції у сторону і вже сьогодні ми відправляємо донормобіль на Київ. Нехай служить!», - сказав директор БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.
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