Із Волині передали донормобіль для «Охматдиту»

Із Волині передали донормобіль для «Охматдиту»
Волиняни передали київській дитячій лікарні «Охматдит», яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару, донормобіль.

Про це пише ВСН.

Реанімобіль надали благодійники БФ «Шведський центр допомоги».

Вже вранці 9 липня небайдужі зможуть здати потрібну кров постраждалим.

«Важкий день сьогодні для мене, та напевно і для всієї України. Події, які сталися у Києві, напевно, торкнулися кожного. Але емоції у сторону і вже сьогодні ми відправляємо донормобіль на Київ. Нехай служить!», - сказав директор БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.

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Теги: допомога, Волинь
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