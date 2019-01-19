Розбір завалів «Охматдиту»: рятувальники дісталися підвалу

Розбір завалів «Охматдиту»: рятувальники дісталися підвалу
Станом на ранок 9 липня, рятувальники зняли всі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу "Охматдиту", на щастя нікого не виявили.

Про це повідомила пресслужба МВС у коментарі УП.

У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тон будівельних матеріалів.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в результаті російської атаки на столицю 8 липня загинули 27 осіб, зокрема 4 дитини. Постраждали 117 людей. 9 липня в столиці оголосили днем жалоби.

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Теги: Київ, лікарня, удар
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