Розбір завалів «Охматдиту»: рятувальники дісталися підвалу





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У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тон будівельних матеріалів.



Київська міська військова адміністрація повідомила, що в результаті російської атаки на столицю 8 липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 9 липня, рятувальники зняли всі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу "Охматдиту", на щастя нікого не виявили.Про це повідомила пресслужба МВС у коментарі УП.У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тон будівельних матеріалів.Київська міська військова адміністрація повідомила, що в результаті російської атаки на столицю 8 липня загинули 27 осіб, зокрема 4 дитини . Постраждали 117 людей. 9 липня в столиці оголосили днем жалоби.

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