Розбір завалів «Охматдиту»: рятувальники дісталися підвалу
Сьогодні, 10:30
Станом на ранок 9 липня, рятувальники зняли всі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу "Охматдиту", на щастя нікого не виявили.
Про це повідомила пресслужба МВС у коментарі УП.
У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тон будівельних матеріалів.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що в результаті російської атаки на столицю 8 липня загинули 27 осіб, зокрема 4 дитини. Постраждали 117 людей. 9 липня в столиці оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба МВС у коментарі УП.
У відомстві уточнюють: залишилось просіяти і прибрати приблизно 5-6 тон будівельних матеріалів.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що в результаті російської атаки на столицю 8 липня загинули 27 осіб, зокрема 4 дитини. Постраждали 117 людей. 9 липня в столиці оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Із Волині передали донормобіль для «Охматдиту»
Сьогодні, 11:08
За добу росія втратила ще 1220 солдатів
Сьогодні, 10:50
Розбір завалів «Охматдиту»: рятувальники дісталися підвалу
Сьогодні, 10:30
На Волині 52-річний чоловік помер від укусу оси
Сьогодні, 10:10