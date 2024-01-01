За добу росія втратила ще 1220 солдатів

За добу росія втратила ще 1220 солдатів
Українські захисники знищили ще 1220 російських солдатів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,

- танків ‒ 8178 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,

- артилерійських систем – 15015 (+49) од,

- РСЗВ – 1115 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,

- літаків – 361 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),

- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,

- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13).

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Теги: Україна, росія, війна
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