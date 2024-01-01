За добу росія втратила ще 1220 солдатів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,



- танків ‒ 8178 (+7) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,



- артилерійських систем – 15015 (+49) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),



- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,



- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили ще 1220 російських солдатів.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,- танків ‒ 8178 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,- артилерійських систем – 15015 (+49) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,- літаків – 361 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13).

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