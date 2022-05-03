На Волині 52-річний чоловік помер від укусу оси

На Волині 52-річний чоловік помер від укусу оси
У селі Річиця Ковельського району від укусу оси помер чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо зі слів очевидців.

8 липня місцевого мешканця вкусила оса, йому раптово стало погано.

До слова, чоловік мав алергію.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула за викликом, констатувала у 52-річного чоловіка раптову біологічну смерть.

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Теги: оса, укус, Волинь
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