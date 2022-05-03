На Волині 52-річний чоловік помер від укусу оси





Про це



8 липня місцевого мешканця вкусила оса, йому раптово стало погано.



До слова, чоловік мав алергію.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула за викликом, констатувала у 52-річного чоловіка раптову біологічну смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Річиця Ковельського району від укусу оси помер чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо зі слів очевидців.8 липня місцевого мешканця вкусила оса, йому раптово стало погано.До слова, чоловік мав алергію.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула за викликом, констатувала у 52-річного чоловіка раптову біологічну смерть.

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