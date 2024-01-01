Вчорашня атака загарбницької росії по Києву: загинуло 27 людей, серед них - 4 дитини
Сьогодні, 09:20
Станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.
117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.
Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.
117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.
Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 52-річний чоловік помер від укусу оси
Сьогодні, 10:10
Вчорашня атака загарбницької росії по Києву: загинуло 27 людей, серед них - 4 дитини
Сьогодні, 09:20
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:00