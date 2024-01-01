Вчорашня атака загарбницької росії по Києву: загинуло 27 людей, серед них - 4 дитини

ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини.



Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.



Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.



117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.



Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньоїзагинули 27 осіб, серед них 4 дитини.Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.

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