Спостерігатимуть через супутник: на Волині вперше кільцювали лелечат. ФОТО

На Волині в рамках 8-й міжнародного обліку білого лелеки кільцівали двох лелечат, за якими спостерігатимуть через супутник.Сьогодні Україна посідає друге місце за кількістю птахів цього виду – понад 40 тисяч гніздових пар. Найбільшу популяцію, а відтак і найбільший досвід дослідження білих лелек, має Польща – близько 50 тисяч, - повідомляють у Волинській ОВА.5 липня у смт Шацьк Ковельського району відбулося кільцювання пташенят білого лелеки. Це стало можливим завдяки співпраці Західноукраїнського орнітологічного товариства (ЗУОТ) із Малопольським орнітологічним товариством (МТО), за підтримки Шацького національного природного парку та ПрАТ «Волиньобленерго»,Як розповів заступник директора з наукової роботи Шацького національного природного парку, лише на одній вулиці Незалежності знаходиться 18 гнізд, з яких 11 – з пташенятами. Загалом на території Шацької ОТГ налічують близько 120 гніздових пар білого лелеки.На Волині білих лелек кільцювали вперше, хоча загалом по Україні таке кільцювання проводилося періодично, починаючи з 1937 року на Львівщині.«Особливістю цьогорічного мічення було те, що вперше в Україні двоє шацьких пташенят були споряджені, окрім кілець, ще й супутниковими передавачами, які люб’язно подарували польські колеги. За традицією пташенята, які отримали передавачі отримують ще й власні імена, то ж їх назвали «СвІтязь» і «ЛукА»», - повідомив голова ЗУОТ, доктор біологічних наукСтать у пташенят визначити не можливо, тому з часом може виявитися що це «СвітязЯнка» і «ЛУка». Саме тому орнітологи під час кільцювання взяли маленьке пір’ячко у кожного пташеняти, щоб встановити стать за допомогою генетичного аналізу, не чекаючи чотири роки, доки птахи стануть статевозрілими. Незабаром на сторінці ЗУОТ усі охочі зможуть відстежувати переміщення наших пташенят в режимі онлайн.Передавачі споряджені сонячними батарейками, за птахами можна буде спостерігати впродовж не одного року. За умови, що вони виживуть, бо смертність у лелечат першого року життя близько 50 %.«Мічення птахів дозволяє нам більше дізнатися про птахів, про їхню поведінку, шляхи міграцій, місця зимівель, прив’язаність до місць народження та багато іншого. Кожне пташеня отримує два кільця: металеве з індивідуальним номером, яке носитиме все життя, але напис на якому можна відчитати лише тримаючи птаха в руках і друге – пластикове, яке має великий контрастний білий напис на зеленому тлі, добре помітний здалеку», -– пояснив Андрій Бокотей.Мічення птахів у Шацьку проводили голова ЗУОТ, доктор біологічних наук Андрій Бокотей, заступник директора ШНПП з наукової роботи Василь Матейчик і іхтіолог парку, а також польські колеги – голова МТО, докторВ рамках міжнародної співпраці у 2024 році українські орнітологи закільцювали 155 лелечат: 16 – у Волинській області, 19 – у Львівській, 74 – у Дніпропетровській і 50 – в Одеській.