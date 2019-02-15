Ціни ростуть щомісяця: скільки коштує квартира у Луцьку

Ціни на нерухомість у Луцьку зростають вже понад рік і щомісяця підіймаються на декілька відсотків.Про це повідомляє misto.media з посиланням на директора Волинського агентства нерухомості«Попри війну, люди вкладають кошти у нерухомість. Працюють програми «єОселя» та кредитування військових. Люди йдуть на цей ринок. Якщо там є кошти, то й ціна не падатиме», — пояснив Валерій Мусійчук.Які дані наводить ГО ЛУН Місто? Згідно з їхнім дослідженням, у червні вартість квартир на вторинному ринку житла в Луцьку переважно зросла:- 1-кімнатна квартира коштує в середньому 44 тис. дол. (на 400 дол. більше, ніж у травні),- 3-кімнатна — 75 тис. дол. (на 3 тис. дол. більше).Натомість вартість 2-кімнатних квартир знизилася на 1 тис. дол. і становить 59 тис. дол.Житло на первинному ринку у Луцьку в середньому коштує 34 тис. грн за кв. м. (на 300 грн дорожче, ніж у травні).А ось вартість оренди, каже луцький рієлтор, поки не змінилась. Найдешевше однокімнатну квартиру у Луцьку наразі можна орендувати від 6 тис. грн за місяць, але це буде помешкання зазвичай без ремонту.В новобудові орендувати однокімнатну квартиру з автономним опаленням можна від 10 тис. грн. 2- та 3-кімнатні можна орендувати за суму від 10 до 18 тис. грн за місяць.