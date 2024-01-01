У липні не буде днів без відключень світла

У липні не буде днів без відключень світла
Через спеку і дефіцит електроенергії "Укренерго" відмовилось від планів щодо вимірювання рівня споживання електрики, під час якого в липні в кожному регіоні мав бути один день без відключень світла.

Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала заплановані на 9-24 липня вимірювання фактичного рівня споживання
електроенергії в областях України, в рамках яких планувалося, що у кожному регіоні один день не застосовуватимуться графіки відключень світла, - пише DW.

Дефіцит потужності в енергосистемі та спека
"Причина скасування - значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку", - повідомили у компанії в понеділок, 8 липня.

Як зазначають в "Укренерго", від обласних енергетичних компаній надходили численні звернення, в яких йшлося, що вони не зможуть рівномірно обмежувати споживання під час проведення вимірів.

"Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря", - додали в компанії.

"Укренерго" також повідомило, що у вівторок, 9 липня, обмеження діятимуть для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Укренерго, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У липні не буде днів без відключень світла
Сьогодні, 03:42
На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні з'явилися три індустріальні парки, один з них – на Волині
08 липень, 23:19
Схожі новини
Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки
07 липень, 21:16
Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки
06 липень, 10:14
Відключення світла 6 липня: повідомили, як діятимуть графіки у вихідний день Відключення світла 6 липня: повідомили, як діятимуть графіки у вихідний день
05 липень, 21:14
Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня
03 липень, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У липні не буде днів без відключень світла
Сьогодні, 03:42
 0
На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
 0
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні з'явилися три індустріальні парки, один з них – на Волині
08 липень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8