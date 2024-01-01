Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»

Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, - пише Бабель.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.

«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.

Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, росія, злочини, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні з'явилися три індустріальні парки, один з них – на Волині
08 липень, 23:19
Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО
08 липень, 22:38
Схожі новини
Росіяни вбили в Україні 554 дитини Росіяни вбили в Україні 554 дитини
30 червень, 15:10
У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
30 червень, 10:24
Попри атаки РФ, блекауту в Україні не буде, – Міненерго Попри атаки РФ, блекауту в Україні не буде, – Міненерго
21 квітень, 16:41
Які області України найбільш незахищені від російських повітряних атак Які області України найбільш незахищені від російських повітряних атак
21 квітень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
 0
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні з'явилися три індустріальні парки, один з них – на Волині
08 липень, 23:19
 0
Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО
08 липень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8