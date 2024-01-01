Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.Про ценаписав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України, - пише Бабель.За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.Вранці 8 липня, зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані.