Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.
Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, - пише Бабель.
За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.
«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.
Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, - пише Бабель.
За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.
«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.
Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 01:15
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні з'явилися три індустріальні парки, один з них – на Волині
08 липень, 23:19