Після прильоту з «Охматдиту» у Києві евакуюють дітей: жахливі кадри з лікарні

прильоту російської ракети на найбільшу дитячу лікарню України “Охматдит” у Києві вдалося врятувати всіх з реанімаційних та операційних.



Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише



У цьому корпусі були діти на діалізі, так званій “штучній нирці”, працювала лабораторія.



“Працюють завідувачі кожного відділення. Окремо по корпусах виводимо всіх з реанімації, бо немає води, електрики, кисню, і відбувається евакуація, працює оперативний штаб. В операційних, реанімаційних вдалося всіх врятувати”, - повідомив він.



Дітей евакуюють по медзакладах столиці, насамперед тих, які на штучній вентиляції легень, штучній нирці.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що в підвал під час тривоги спустили і медперсонал, і дітей. Загалом у корпусі перебували близько 700 людей: “Там теж буде багато поранених і від скла, і від вибухів”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Післяу Києві вдалося врятувати всіх з реанімаційних та операційних.Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр охорони здоров’я, пише LB.ua У цьому корпусі були діти на діалізі, так званій “штучній нирці”, працювала лабораторія.“Працюють завідувачі кожного відділення. Окремо по корпусах виводимо всіх з реанімації, бо немає води, електрики, кисню, і відбувається евакуація, працює оперативний штаб. В операційних, реанімаційних вдалося всіх врятувати”, - повідомив він.Дітей евакуюють по медзакладах столиці, насамперед тих, які на штучній вентиляції легень, штучній нирці.Міністр внутрішніх справдодав, що в підвал під час тривоги спустили і медперсонал, і дітей. Загалом у корпусі перебували близько 700 людей: “Там теж буде багато поранених і від скла, і від вибухів”.

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