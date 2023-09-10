Після прильоту з «Охматдиту» у Києві евакуюють дітей: жахливі кадри з лікарні
Сьогодні, 14:07
Після прильоту російської ракети на найбільшу дитячу лікарню України “Охматдит” у Києві вдалося врятувати всіх з реанімаційних та операційних.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише LB.ua.
У цьому корпусі були діти на діалізі, так званій “штучній нирці”, працювала лабораторія.
“Працюють завідувачі кожного відділення. Окремо по корпусах виводимо всіх з реанімації, бо немає води, електрики, кисню, і відбувається евакуація, працює оперативний штаб. В операційних, реанімаційних вдалося всіх врятувати”, - повідомив він.
Дітей евакуюють по медзакладах столиці, насамперед тих, які на штучній вентиляції легень, штучній нирці.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що в підвал під час тривоги спустили і медперсонал, і дітей. Загалом у корпусі перебували близько 700 людей: “Там теж буде багато поранених і від скла, і від вибухів”.
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Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише LB.ua.
У цьому корпусі були діти на діалізі, так званій “штучній нирці”, працювала лабораторія.
“Працюють завідувачі кожного відділення. Окремо по корпусах виводимо всіх з реанімації, бо немає води, електрики, кисню, і відбувається евакуація, працює оперативний штаб. В операційних, реанімаційних вдалося всіх врятувати”, - повідомив він.
Дітей евакуюють по медзакладах столиці, насамперед тих, які на штучній вентиляції легень, штучній нирці.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що в підвал під час тривоги спустили і медперсонал, і дітей. Загалом у корпусі перебували близько 700 людей: “Там теж буде багато поранених і від скла, і від вибухів”.
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