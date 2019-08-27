Вибух гранати у Луцьку: що відомо про стан травмованих

Вибух гранати у Луцьку: що відомо про стан травмованих
Станом на ранок 8 липня четверо з п'яти травмованих внаслідок вибуху гранати на Ковельській у Луцьку залишаються в лікарні. Двоє людей — у реанімації.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалася з лікарями Волинської обласної клінічної лікарні і Медоб'єднання Луцької громади, куди доставили травмованих.

В обласну лікарню швидка з місця вибуху доставила трьох людей, розповів медичний директор медзакладу Микола Галей. Двох ушпиталили у відділення травматології.

"Одна людина зараз знаходиться у відділенні реанімації після оперативного втручання внаслідок вибухової травми і пошкодження внутрішніх органів. Двоє в задовільному стан в травматології. Одна зараз в стані середньої важкості, стан стабілізований, все гаразд", — сказав лікар.

У реанімації міської лікарні — ще один травмований. Зі слів генеральної директорки медзакладу Лариси Духневич, також напередодні доставили жінку, вона від госпіталізації відмовилася. Чоловіка у важкому стані оперативно прооперували.

"У нього множинні осколкові поранення, була задіта плечова артерія, у результаті — шок геморагічний. Розгорнута була операційна, провели операцію, під'їхав судинний хірург. Все ми зробили, як належить. Зараз стан стабільний, знаходиться в реанімації", — додала Лариса Духневич.

Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку

Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли Суспільному свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників, 35-річний житель луцького району, кинув гранату на проїжджу частину. Його затримали.

На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.

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Теги: Луцьк, вибух, граната
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