Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку

Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку
Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 35-річний житель Луцького району. Зловмисник під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 7 липня, до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській у Луцьку.

Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них - у лікарні.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

За вчинене затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.
Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку

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Теги: Луцьк, граната, зловмисник
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