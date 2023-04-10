Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 35-річний житель Луцького району. Зловмисник під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 7 липня, до поліції надійшло повідомлення проВнаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них - у лікарні.Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.За вчинене затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.