Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку
Сьогодні, 10:47
Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 35-річний житель Луцького району. Зловмисник під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 липня, до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській у Луцьку.
Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них - у лікарні.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
За вчинене затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 7 липня, до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській у Луцьку.
Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них - у лікарні.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
За вчинене затриманому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.
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