У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина

У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина
Через незадовільний стан цьогоріч спиляють 16 ялин в Центральному парку й одну на Київському майдані.

Про це повідомили у відповіді на запит в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради, пише телеграмканал misto.media.

Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості.

Раніше ми писали, що ялинки у центрі Луцька хворіють і засихають. Серед причин: вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста.
У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина

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Теги: ялинка, Луцьк
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