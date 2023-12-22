У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина
Сьогодні, 11:03
Через незадовільний стан цьогоріч спиляють 16 ялин в Центральному парку й одну на Київському майдані.
Про це повідомили у відповіді на запит в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради, пише телеграмканал misto.media.
Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості.
Раніше ми писали, що ялинки у центрі Луцька хворіють і засихають. Серед причин: вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста.
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Про це повідомили у відповіді на запит в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради, пише телеграмканал misto.media.
Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості.
Раніше ми писали, що ялинки у центрі Луцька хворіють і засихають. Серед причин: вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста.
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