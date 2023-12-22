У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина

Через незадовільний стан цьогоріч спиляють 16 ялин в Центральному парку й одну на Київському майдані.Про це повідомили у відповіді на запит в департаменті житлово-комунального господарства Луцькради, пише телеграмканал misto.media.Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості.Раніше ми писали, щоі засихають. Серед причин: вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста.