Удари ЗСУ по території росії ракетами ATACMS можуть зірвати наступ загарбницьких військ, - ISW

Удари ЗСУ по території росії ракетами ATACMS можуть зірвати наступ загарбницьких військ, - ISW
Сили оборони України повинні отримати дозвіл на здійснення ударів західною зброєю, включаючи ракети великої дальності ATACMS, по території росії, аби зірвати наступ окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна повинна мати можливість використовувати надану їй Заходом зброю, включаючи ракети ATACMS, для завдання ударів по російських військових цілях в оперативному та глибокому тилах Росії, щоб суттєво порушити масштабні операції росіян», - стверджують аналітики.

Зазначається, що 23 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що Повітряні сили України завдали удару по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотєївці Бєлгородської області.

Геолокаційні кадри удару підтверджують, що цей командний пункт знаходився менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону.

Крім цього, супутникові знімки, зроблені 1 квітня та 28 червня, показують значні пошкодження будівлі, де був розміщений цей командний пункт у Нехотєївці.

Українські сили, ймовірно, використовували для удару високоточну бомбу AAMR французького виробництва.

Саме розташування командного пункту поблизу лінії фронту на півночі Харківської області свідчить про те, що він брав участь у поточних наступальних операціях росіян на півночі від Харкова.

Також удар по Нехотєєвці демонструє здатність України завдавати успішних ударів по російських військових об’єктах на території росії, використовуючи надану їй Заходом зброю, щоб знизити здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, президент України Володимир Зеленський заявив, що для ефективної протидії російським керованим авіабомбам (КАБам) потрібен дозвіл від США на застосування американських ракет великої дальності ATACMS по аеродромах углиб російських територій, де базуються літаки, що скидають КАБи на українські землі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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