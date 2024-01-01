Орбан приїхав до Китаю в межах своєї «миротворчої місії»
Сьогодні, 10:10
Прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув до столиці Китаю — Пекіна. Під час свого візиту він зустрівся з лідером країни Сі Цзіньпіном.
Про приїзд до Пекіна Орбан написав у соцмережах, пише Громадське.
Він опублікував фото з аеропорту з підписом «Мирна місія 3.0». Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші писала, що прем'єр-міністр Угорщини зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
«Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна — третьої станції мирної місії», — написав угорський прем’єр.
До того ж до китайської столиці приїхав не лише прем’єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Той згодом опублікував у Facebook фото зустрічі з Сі Цзіньпіном.
«Ми, угорці, — миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та які віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС.
Раніше Орбан анонсував нові «несподівані зустрічі» після своїх візитів до Києва та Москви, а Сіярто закликав «провоєнних політиків» «пристебнути паски безпеки».
Візит Орбана до Києва та Москви
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся із главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.
Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».
Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.
Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».
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Про приїзд до Пекіна Орбан написав у соцмережах, пише Громадське.
Він опублікував фото з аеропорту з підписом «Мирна місія 3.0». Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші писала, що прем'єр-міністр Угорщини зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
«Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна — третьої станції мирної місії», — написав угорський прем’єр.
До того ж до китайської столиці приїхав не лише прем’єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Той згодом опублікував у Facebook фото зустрічі з Сі Цзіньпіном.
«Ми, угорці, — миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та які віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС.
Раніше Орбан анонсував нові «несподівані зустрічі» після своїх візитів до Києва та Москви, а Сіярто закликав «провоєнних політиків» «пристебнути паски безпеки».
Візит Орбана до Києва та Москви
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся із главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.
Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».
Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.
Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».
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