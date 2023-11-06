Росія запустила КАБи і ракети: у Києві - вибухи. ОНОВЛЕНО

Росія запустила КАБи і ракети: у Києві - вибухи. ОНОВЛЕНО
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунає повітряна тривога.

Про це пише Українська правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!" - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.

Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.

О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.

О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.

О 10.30 мер міста Віталій Кличко повідомив: "Вибухи в Києві! Деталі - згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".

Згодом Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця.

У Шевченківському районі - вибух.

У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в рф злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.

Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.
Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ракети, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Удари ЗСУ по території росії ракетами ATACMS можуть зірвати наступ загарбницьких військ, - ISW
Сьогодні, 10:30
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 10:20
Росія запустила КАБи і ракети: у Києві - вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:15
Орбан приїхав до Китаю в межах своєї «миротворчої місії»
Сьогодні, 10:10
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 8 липня
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС
23 травень, 10:50
Росія щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К» Росія щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К»
06 листопад, 2023, 10:20
Як російські «Кинджали» опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната Як російські «Кинджали» опинилися в небі Білорусі під час атаки на Україну: відповідь Ігната
07 серпень, 2023, 11:40
Франція надасть Україні далекобійні ракети Франція надасть Україні далекобійні ракети
11 липень, 2023, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині потяг на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 11:25
 0
У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 11:20
 0
Графіки відключень світла скасували до 14:00
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина
Сьогодні, 11:03
 0
Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8