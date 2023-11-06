Росія запустила КАБи і ракети: у Києві - вибухи. ОНОВЛЕНО





Про це пише



"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!" - йдеться в повідомленні.



Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.



Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".



Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.



О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.



О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.



О 10.30 мер міста Віталій Кличко повідомив: "Вибухи в Києві! Деталі - згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".



Згодом Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця.



У Шевченківському районі - вибух.



У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в рф злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.



Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунає повітряна тривога.Про це пише Українська правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ."Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!" - йдеться в повідомленні.Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.О 10.30 мер містаповідомив: "Вибухи в Києві! Деталі - згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".Згодом Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця.У Шевченківському районі - вибух.У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в рф злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

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