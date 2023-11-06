Росія запустила КАБи і ракети: у Києві - вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:15
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунає повітряна тривога.
Про це пише Українська правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!" - йдеться в повідомленні.
Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.
Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.
О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.
О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.
О 10.30 мер міста Віталій Кличко повідомив: "Вибухи в Києві! Деталі - згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".
Згодом Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця.
У Шевченківському районі - вибух.
У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в рф злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.
Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.
Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".
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Про це пише Українська правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!" - йдеться в повідомленні.
Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.
Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.
О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.
О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.
О 10.30 мер міста Віталій Кличко повідомив: "Вибухи в Києві! Деталі - згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".
Згодом Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця.
У Шевченківському районі - вибух.
У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в рф злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.
Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.
Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".
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